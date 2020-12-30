氣象局低溫特報，今(30)日至1月1日寒流影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫發生的機率。(氣象局提供)

氣象局表示，今(30)日由於寒流迅速南下，台灣本島的平地氣站均創下今年入冬以來的最低溫，今夜明(31)晨是這波寒流冷空氣最強的時候，預估在中部以北及宜、花地區低溫僅6至8度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，民眾要特別留意。

氣象局統計資料顯示，截至今晚8時，本島最低溫-3度出現在宜蘭太平山，而今夜明晨將是這波寒流冷空氣最強的時候，預估在中部以北及宜蘭、花蓮地區低溫僅6至8度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，南部及東南部約10度左右。

降雨方面，迎風面的大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴的天氣。

台灣颱風論壇臉書專頁表示，今天夜晚至元旦清晨，是寒流最強的時刻，各地氣溫預測方面，桃園、苗栗、北部近山區可下探至5度左右。(摘自台灣颱風論壇)

台灣颱風論壇臉書專頁表示，今天夜晚至元旦清晨，是寒流最強的時刻。各地氣溫預測方面，桃園、苗栗、北部近山區可下探至5度左右；北部、中部、宜蘭、花東縱谷約6至7度；雲林、嘉義、台南、高屏近山區8至9度，高雄、屏東、台東約10度左右。

天氣風險管理公司環資部總監賈新興受訪時表示，民眾關心的降雪部分，今夜明晨在北部及東北部1000至2000公尺的山區如拉拉山、太平山等將是最後降雪機會，明天水氣會減少得更快，降雪機會將更低，明天之後上山賞雪的民眾恐怕要空歡喜一場了。

跨年夜賞曙光是年度大事，氣象局公布2021年的日出資料，台灣東半部第一道曙光將出現在蘭嶼東清，時間為清晨6時33分，本島最早日出則出現在屏東鵝鑾鼻，時間為6時35分。

而明天西半部最晚日落部分，最後日落將在太平島，時間為傍晚6時12分，本島則出現在台南安平、高雄旗津、屏東關山，均在傍晚5時25分，建議民眾可提早就位欣賞。

氣象局公布2021年的日出資料，台灣本島最早日出則出現在屏東鵝鑾鼻，時間為6時35分。(氣象局提供)

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