美國總統大選後，新任拜登政府預計將在明年1月上台，其兩岸政策及國安外交團隊也備受矚目，對於現任川普總統任內讓台美關係升溫、加劇中美衝突，拜登上台後是否可能讓兩岸關係出現變數，亦或讓兩岸領導人循馬英九前總統往例，舉辦「蔡習會」？淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新受訪表示，「民進黨沒搞清楚，世界上任何一個談判，都是有先決條件的」。

拜登28日聽取國安與外交簡報後首度談及「中美關係」，他表示，重建外交政策和國家安全是他上任後的關鍵挑戰，美國目前經濟佔世界經濟25%，不可能單靠自身力量解決所有問題。他強調，「在美國與中國競爭並追究中國政府在貿易、技術、人權等侵權行為時，美國要與志同道合的夥伴組成聯盟，立場才能更加堅定」。

至於台美關係，拜登外交團隊雖曾明言，將持續加強美台關係，蔡英文政府也跟著世界各國對拜登當選表達恭賀，並希望雙方保持友好關係。而今年11月適逢「馬習會5週年」，前總統馬英九在馬英九基金會主辦的紀念研討會上表示，呼籲蔡政府在當年「馬習會」基礎上，恢復兩岸對話，為兩岸避戰與謀和，甚至促成「蔡習會」。

對於拜登上台後，兩岸有無可能舉辦「蔡習會」，曾任亞太和平研究基金會副執行長的陳一新，近日接受港媒《中評社》專訪時表示，對於有人推動蔡總統第二任4年內，和對岸大陸領導人習近平進行「對話」，他認為，這根本就是個天大的笑話，因為蔡不可能認錯接受「九二共識」，大陸北京政府也不可能拋棄「九二共識」，兩岸領導人與馬政府時期相比，早就形同陌路，是要如何坐下來談。最後，他強調，民進黨應該是沒搞清楚，世界上任何一個談判都是有先決條件的。

今年(2020年)1月初蔡總統曾對「蔡習會」議題回應，「只要有助於兩岸和平穩定，在和平、對等、民主、對話的基礎上來促成兩岸互動」，她對任何型態的互動都可以考慮。

(中時新聞網)