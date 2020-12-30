鄭女稱被對方妻子用ipad砸傷頭(圖片取自/網易新聞)

一名國中學生的媽媽，爆料學校校長到處勾引家長，騙到身體又欺騙感情，甚至為了校長與丈夫離婚，校長爆出桃色糾紛，掀起輿論熱議，且爆料媽媽透露，當時曾報案校長會動手打人，但遲遲沒有處理，表示對繼續提供新的證據，持續檢舉校長。

大陸河南一名40歲鄭姓輕熟女，表示兒子就讀正陽縣某國中，由於兒子中午可以返家，因此同學要他買菸、水果、啤酒等，回學校時被老師發現，校方要開除兒子，鄭女於是找校長求情，對方2018年當校長，同時也是鄭女兒子班主任，開除懲罰加上鄭女兒子成績不佳，成為校長脅迫的把柄。

鄭女說迫於壓力，開始與校長上床，從2018至今，兩人多次發生性關係，地點通常在家中、賓館，期間也為他墮過胎，鄭女控訴校長隱瞞已婚身分，先慫恿鄭女跟丈夫離婚，就會娶她，等到自己真的離婚，校長卻反悔。直到今年6月，校長突然清空鄭女手機，試圖銷毀紀錄，但鄭女不從，兩人終於翻臉，這段桃色糾紛也被爆出來。

今年8月12日，鄭女在校園巧遇校長與其妻子，結果被夫妻倆毆打，還被平板電腦砸傷頭，住院20多天，期間校長不斷找人說情，更表示會賠償20萬人民幣，但鄭女都不接受，且認為校長人品有問題，因此鄭女陸續向有關單位檢舉該校長，目前正陽縣教育局已經立案，著手調查整起事件。

(中時新聞網)