國1林口路段火燒車 幸無人傷亡 21:002020/12/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上45公里處發生30日下午6時發生火燒車，該車行駛間起火燃燒，車輛全毀。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上45公里處發生30日下午6時發生火燒車，該車行駛間起火燃燒，車輛全毀，桃園市消防局龜山分隊獲報，前往現場趕緊撲滅火勢，所幸無人傷亡。 消防局指出，17時51分接獲報案，派出12名消防員、4輛消防車、救護車1輛。18時18分撲滅火勢，25分殘火處理完畢。國道警方則說，火燒車案件無人受傷，當事人自行處理。 台南強陣風 上噸廟會牌樓被吹倒 幸無人傷亡 退役少將遇車禍「妻死、女兒癱瘓」 肇事小黃運匠竟免坐牢 (中時 ) #火燒車 #無人傷亡 #發生 #撲滅火勢 #18 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強風吹倒國小老樹 雲林漁民防寒害護魚 18:402020/12/30 寶島 花蓮深夜強風樹倒電線落 跨年舞台加強防風設備 14:242020/12/30 生活 狂風吹倒路樹 台南永康路樹倒塌無人車損傷 11:442020/12/30 生活 客運左轉「沒打方向燈」騎士撞亡 司機只賠1萬判刑1年2月 14:592020/12/30 社會 4條橫向山路恐結冰 17時起陸續管制 14:212020/12/30 生活 信義鄉梅花初綻 警方執行賞梅季交通管制 18:302020/12/30 旅遊 霸王寒流像颱風 彰化多起路樹倒塌壓垮車 11:522020/12/30 生活 寒流來像颱風 台中驚傳路樹倒、鷹架塌 10:022020/12/30 生活 「加高掀背車」Ford Focus Active Crossover 規格即將於 1／8 發表 09:392020/12/30 汽車情報-汽車新聞 美FAA放行 無人機商用邁大步 04:102020/12/30 全球財經 阿妹跨年演唱登記人次破7萬 台東縣政府嚴陣以待 18:072020/12/30 生活 社會熱門新聞 元旦連假中市交管看這裡 警籲：勿違規 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 SWAG女優西門町徵炮友 警解開紙牌上QR Code之謎 - 社會 高雄通緝犯開車衝撞警車 員警開11槍還擊 五甲派出副所長受傷 - 社會 獨》高雄3匪倒車撞警影片曝光 警連開11槍 歹徒死巷棄車1死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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