國道1號北上45公里處發生30日下午6時發生火燒車，該車行駛間起火燃燒，車輛全毀，桃園市消防局龜山分隊獲報，前往現場趕緊撲滅火勢，所幸無人傷亡。

消防局指出，17時51分接獲報案，派出12名消防員、4輛消防車、救護車1輛。18時18分撲滅火勢，25分殘火處理完畢。國道警方則說，火燒車案件無人受傷，當事人自行處理。

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(中時 )

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