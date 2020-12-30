2020打壓的一年?游盈隆戳到小英痛處 節目被收攤? 《精華版》 2020.12.30

台灣民意基金會公布最新民調顯示，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束，並引發總統府和台灣民意基金會董事長游盈隆之間的交鋒。不料，游盈隆今(30)日自爆他主持的節目遭停播，引起各界猜測。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，游盈隆的節目被停播，可能和他槓上總統府有關。

黃暐瀚今在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，游盈隆昨天發布民調之後，也召開記者會，還跟總統府發言人張惇涵槓起來，而黃暐瀚也注意到，游盈隆在臉書上自爆他在友台的節目今天是最後一集了，「游盈隆老師是民調專家 那個節目專門在講台灣民意」，但他也指出，游盈隆自己沒有解釋節目停播原因，「大家可以去他臉書看看、去問他」。

黃暐瀚指出，游盈隆的節目是被遽然停播，「只不過做了一個民調，大部分的人包括我，包含冰哥，都覺得蔡總統還有52%支持度算高了」，但他突然話鋒一轉，「算高？算高你就回去吃自己，啪！節目就沒有了，至於為什麼那是友台的問題，大家可以去問看看」。

至於游盈隆是否和總統府唱反調，黃暐瀚認為其實也沒有，「他是說看起來蔡總統蜜月期要過了，總統府派發言人出來說，誰在跟你蜜月期？從來都不期待有蜜月期」，但那不是在揶揄蔡英文，因為政治人物剛當選前幾個月，大家充滿帶期待，所以有蜜月期，這是政治、新聞的用語，並不是在揶揄任何人，所以游盈隆就生氣的反揶揄總統府發言人，「然後就，燈愣！節目就沒了」。

(中時新聞網)