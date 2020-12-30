國內出現英國變種病毒首例，新北市政府今宣布，為避免人潮大量群聚，造成防疫疑慮甚至成為破口，2020新北歡樂耶誕城，將在今天晚上熄燈後，提前閉城。
新北市觀光局表示，今晚10點為最後一場有聲版廣場光雕秀，之後其餘各燈區、光廊、燈飾裝置及無聲版的光雕秀等，則於今晚12點熄燈後，全部關閉，各貨櫃屋、賣店也在今晚結束後不再營業。
觀旅局長張其強表示，謝謝全台灣的好朋友，48天來的支持，一起寫下來的紀錄，我們繼續努力，團結防疫，台灣加油！2021新北歡樂耶誕城，我們再見。
(中時 )
國內出現英國變種病毒首例，新北市政府今宣布，為避免人潮大量群聚，造成防疫疑慮甚至成為破口，2020新北歡樂耶誕城，將在今天晚上熄燈後，提前閉城。
新北市觀光局表示，今晚10點為最後一場有聲版廣場光雕秀，之後其餘各燈區、光廊、燈飾裝置及無聲版的光雕秀等，則於今晚12點熄燈後，全部關閉，各貨櫃屋、賣店也在今晚結束後不再營業。
觀旅局長張其強表示，謝謝全台灣的好朋友，48天來的支持，一起寫下來的紀錄，我們繼續努力，團結防疫，台灣加油！2021新北歡樂耶誕城，我們再見。
(中時 )
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