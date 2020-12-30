近日外媒與陸媒在報導中引述一份中國大陸官方研究數據說，從今年年初的大規模調查顯示，武漢市民體內驗出新冠病毒抗體的比例不到5%，顯示有近5%市民曾經感染過新冠病毒。而武漢有1100萬人口，在5%感染率下，總病例應為55萬，但迄今統計資料中只有50354位確診病例，讓研究人員感到奇怪的是，在武漢封城的嚴格控管措施下，還有50萬名新冠肺談感染者哪裡去了？

據《英國廣播公司》(BBC)與美國《有線電視新聞網》(CNN)報導說，中國大陸疾病預防控制中心所進行的研究指出，問題可能出在武漢官方的記錄上，當時無症狀感染，還未列入官方病例統計中。但是到目前為止，還沒有就新冠肺炎感染者當中有症狀與無症狀比例進行較完整的研究。

武漢市民全部都要進行病毒核酸檢測，僅檢出5萬個病例，但血清抗體調查卻發現應該有55萬的市民受到感染。（圖／網路）

大陸疾控中心在微信上發表這項研究時說，研究是在今年年初進行的，從武漢市以及更廣泛的湖北省、北京、上海和其他四個省份的3.4萬人中抽取樣本。調查發現，武漢市新冠病毒抗體陽性率為4.43%；在武漢市外的湖北省其他地區，抗體陽性率為0.44%；而在湖北以外的12000人中，只有2個人的抗體測試呈陽性比例是0.0167%。

BBC報導說，這項研究名為《全國新冠肺炎血清流行病學調查和分析》，是在中國大陸控制住第一波疫情後一個月所進行的。研究結論認為，武漢市以外的感染人數很少，表明武漢市採取的措施防止了病毒的大規模傳播。

所謂的血清流行病學調查，是指分析人群中特異性抗原或抗體的分佈規律，以探明傳染性疾病的發生與流行規律。

新冠病毒最初被發現是在武漢一座海鮮批發市場，起初認為病毒是由動物傳染給人類，但專家後來漸漸傾向認為，新冠病毒的傳播是在那裡擴大了規模。下個月世界衛生組織將派遣一組專家團隊到武漢訪問，以調查病毒起源，不過與北京進行數個月談判，到目前還未獲正式同意。

(中時新聞網)