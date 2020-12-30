監委林文程日前巡查行政院時，質疑馬政府時期，決策以中華台北名義，和觀察院身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，遭藍營強烈抨擊蔡政府以中華台北參加國際賽事或組織，是否也犧牲台灣主權。對此，監察院今天說，林文程從未論及使用「中華台北」名稱的對錯問題，但對當年為參加WHA年會，曾與對岸密切協商，協商時作出什麼承諾或讓步，國人有知的權利。

監委林文程質疑，前總統馬英九以「中華台北」名義，和觀察員身分參與WHA年會，是「喪權辱國」，馬今天反問，「從李登輝總統、陳水扁總統到我到蔡總統都在用中華台北，我不知道林文程委員是在說哪一位喪權辱國？」

監察院外交及僑政委員會則發出新聞稿表示，針對媒體曲解報導及一些人士歪曲事實的評論，監察院要澄清，林文程的發言及事後新聞稿，從未論及使用「中華台北」名稱的對錯問題。

監察院說，此次詢問的關鍵在於當年中華民國為參加WHA年會，曾與對岸密切協商。北京當局已坦言，兩岸當年協商曾涉及主權議題，「究竟當年政府在協商時作出什麼承諾、何種讓步？」國人有知的權利。

監察院指出，主權是國家最重要、最核心利益，不容有損，過去政府對協商內容密不公開，啟人疑竇。社會各界質疑當年政府曾犧牲主權，甚至接受2005年WHO秘書處與中國衛生部簽署傷害主權的備忘錄的聲音不斷。

監察院強調，外交及僑政委員會4位監委本於職權，以客觀、中立立場進行調查，希望還原當年真相，以捍衛國家利益及人民知的權利。

(中時 )