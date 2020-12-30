味全龍明年要站上一軍舞台，根據規則能註冊5名外籍選手、一軍登錄4人，目前龍隊已經找妥5洋將，總教練葉君璋該如何妥善運用外援戰力？葉總透露田澤純一若無意外會保持在一軍，而老面孔伍鐸澤可能從中繼出發。

魏應充粉絲團「來自永靖的老園丁 - 魏應充」今日發布影片，內容為採訪葉君璋解答對陣中5名洋將的使用考量，目前龍隊「4投1野」分別為投手田澤純一、甘格農、布里漢、前富邦悍將洋投伍鐸，以及1名洋砲赫雷拉，葉總透露田澤會保持在一軍。

「確定的是，只要田澤不受傷，一定會保持在上面（一軍），伍鐸也有我們想要用的方式，但不能告訴你。」田澤純一旅美長達13年，擁有豐富的球場經驗，今年返日參加測試會沒有獲得青睞，輾轉來台效力味全龍，目前龍隊將他定位在救援，另外會有2洋投擔任先發。

伍鐸今年表現不如預期，季中遭富邦悍將註銷註冊，龍隊網羅他也有背後意義，「伍鐸是保險球員，控球不錯、對台灣打者了解，運用性也會高一點。」葉總提到伍鐸算是球隊中「學長」的角色，不僅僅是球隊的投手，還能給其他首次來台的外籍選手想法、觀念，這都相當值得，「他可能從中繼角色起步，可以給球隊安心感。」

根據中職規章，味全龍洋將中必須包含1名洋砲，而赫雷拉雖不是大砲型打者，不過是內、外野兼修的工具人，葉總也坦言原本希望洋炮能守內野，不過選到吳東融後有了新想法，「外野也是不錯選項，他自己說能守中、右外野，我看他也是守外野比較適合。」

(中時 )