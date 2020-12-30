圖為2016年的霸王級寒流，讓半個台灣出現下雪、冰霰的奇景。(圖/羅心妤翻攝)

入冬最強寒流襲台，今日鋒面通過，各地氣溫暴跌越晚越冷，日夜溫差可達15度左右；對此就有網友想起2016年的霸王級寒流，當時剛好碰到周六日不用上班，並好奇詢問網友當年的經驗，不少人都分享，自己看到雪的興奮心情，此外，還有台南人表示，「第一次看到台南火車站的溫度計顯示5度」。

原PO日前在PTT上發文表示，最近天氣變化大，剛好又有寒流，就讓他想起4年前的霸王寒流，不過恰巧碰到假日，天冷的他宅在家，「在被窩裡看向窗外，還是有一些人走來走去，那時候大家都有出門嗎？是有什麼非去不可的目的地嗎？」

貼文發出後不少人分紛回想起4年前的情況，「人生第一次冷到請假」、「第一次看到台南火車站的溫度計顯示5度」、「那時候在南部，從來沒想過會冷到不舒服」、「我還記得晚上煤油燒完了，台北市內全部缺貨，騎車去南港載」、「瘋搶煤油，有印象XD」。

其中，最多人印象深刻的莫非是這一幕，「下午在信義區還掉碎冰下來，有夠酷的」、「吃個飯出來在下冰霰，直接看傻」、「有，我在台北有看到下冰霰」、「中壢市區也下冰霰，這輩子第一次看到XD」、「那個時候在台南，連南部都下冰霰」。不少網友開心分享，自己第一次看到下雪、霰的興奮心情，霸王級寒冷程度，也讓不少南部網友印象深刻。

(中時新聞網)