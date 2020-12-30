民進黨在立法院強勢通過萊豬進口相關行政命令與修法，國民黨發動「割萊委」活動。國民黨台北市議員羅智強點名要罷免民進黨及台灣基進立委等6人，港媒分析指出，其中，陳柏惟最危險，其次是蔡適應、鄭運鵬。

根據香港媒體《中評社》分析，割萊委活動中，行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧慧，以及有意角逐2022台北市長的吳思瑤兩人最具話題性。但是較危險的前3人卻是：僅當選一屆的陳柏惟、地方政黨票藍大於綠的蔡適應，及地方政黨票藍綠實力相當的鄭運鵬了。

陳柏惟2020年在台中市第2選區獲得11萬2839票，得票率51.15%，僅是小贏國民黨的顏寬恒。該區在政黨票上，民進黨得票獲6萬9926票，輸給國民黨的7萬3194票；若國民黨拚全力罷免，加上地方實力雄厚的顏清標家族助推之下，罷免風險，陳柏惟恐是第一名。

蔡適應在基隆市第1選區獲得10萬4082票，得票率47.29%，大勝國民黨的宋瑋莉，但政黨票民進黨仍輸給國民黨，藍營還是佔有優勢。蔡適應恐是第二危險

民進黨團幹事長鄭運鵬無論是網路聲量或知名度上，都比較熱。不過鄭，運鵬在桃園市第1選區得到10萬4735票，得票率46.12%，僅小贏國民黨的陳根德。地方政黨票上，民進黨僅贏國民黨不到700票，再加上反萊豬高漲的民意，鄭運鵬可說在危機邊緣。

(中時新聞網)