MUJI無印良品年底公佈2020年十大商品熱銷排行榜；因受疫情影響，改變民眾生活與消費習慣，過往顧客喜歡購買旅行用品及文具商品，今年日常休閒鞋、T恤與香氛等均相當熱賣，其中防潑水休閒鞋一年銷量近25萬雙蟬連銷售第一寶座，且年增長達二成。

超音波芬香噴霧器居次，接著是懶骨頭沙發、空氣循環風扇、即食迷你拉麵、女有機棉法蘭絨套衫、男有機棉法蘭絨立領襯衫、行動無水香氛機、男有機棉天竺圓領短袖T恤與女法國亞麻寬擺褲等。

無印良品指出，疫情影響下，讓有助舒緩心緒，提升空間氛圍的芬香商品持續贏得消費者喜愛，包括超音波噴霧器與行動香氛機二款年銷六萬台，年增一成，而即食迷你拉麵年銷量達80萬包，也是一成成長。

另一方面，由於今年台灣各地的年均溫偏暖且濕熱，因此帶動空氣循環風扇業績也較去年成長1成。為迎接2021年，MUJI無印良品除了藉由公布2020年商品熱銷排行榜，瞭解消費者心聲的同時也推薦給更多顧客參考，並推出限時優惠活動，於跨年檔即日起至1月3日，單筆消費滿1,000元可獲得100元抵用券一張、滿2,000元可獲得抵用券2張，以此類推。

(工商 )