交通部秉持「人本交通」的核心價值，以「安全、效率、品質、綠色」四大施政主軸，持續強化交通安全管理，提升交通運輸效率，精進交通服務品質，同時落實綠色人本交通，朝「與民同行，連結共好」的目標共同努力。

「安全」是最高目標，精進道路安全作為主要有，研提七大改善措施優先從「路口安全」著手強化交通事故防制，今年首辦交通安全週，規劃每年9月第3週為交通安全週。另，強化鐵路行車安全及健全安全制度，完善飛航安全管理制度與遙控無人機管理規定，及落實航行安全管理；南方澳大橋重建工程7月16日已開工，目標111年10月完成重建，另核定 15 億元協助地方橋梁加速改善，目前已完成檢測 35 座、改建 12座橋梁。

南迴鐵路電氣化工程12月20日通車，在「西部高鐵、東部快鐵」架構下，推動高鐵延伸屏東與宜蘭，宜花東快鐵化、南迴雙軌快鐵化等4項鐵路提速計畫，以及基隆捷運與台鐵海線雙軌化等2項容量擴充計畫。公路建設部分，台9線南迴公路拓寬改善後續計畫去年12月23日全線通車、台9線蘇花公路山區路段改善計畫今年1月6日全線開放通車、西濱快速公路後續建設計畫並今年1月22日全路段通車。

空運預計在2040年前投入5822億元以均衡發展思維建構國家多元門戶，落實安全韌性、擴量增值、多樣服務、相容合作、創新永續經營之發展目標；海運部分依據行政院105年核定「國際(內)商港未來發展及建設計畫(106-110年)」辦理港埠建設，總經費約502億元，整合國際商港港群資源，構建全球航運網路、永續經營環境，維持國內商港既有客貨運輸需求，帶動觀光產業發展，另擬定「藍色公路十年計畫」擘劃藍色公路未來發展藍圖，發展藍色公路與離島交通。

交通部今年積極推動交通科技產業會報，發布「交通科技產業政策白皮書」，成立「海空港綠能關聯產業小組」及「氣象產業小組」，推動智慧運輸系統發展建設。在路運部分，以旅客至上的創新治理，讓Uber落地納管，提供民眾更多元的計程車服務。

自疫情發生後，推出觀光業紓困方案，同時為觀光產業鏈轉型。另外，交通部持續推展郵政智慧物流與數位金融服務、發展多元氣象服務，深化災防與跨域服務應用。

交通部推動綠色運輸，已訂定電動大客車示範型計畫，預估未來10年可帶動國內產值1700億元效益，提供5萬6000個就業機會，後續將配合國產化政策共同打造電動大客車國家隊，提供交通科技產業發展必要的資源、輔導及商機媒合。交通部持續落實國際商港空污防制，以及配合政策推動離岸風電綠色能源發展。

另為改善偏鄉地區交通問題，交通部積極推動幸福巴士，目前已有99個鄉鎮區共242條路線推動，偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率也由105年70%提升至86.84%；為促進永續服務，今年推動幸福巴士2.0示範服務，藉科技平臺導入應用整合當地運輸資源，鬆綁相關法規，有條件導入民間自用車，強化在地人服務在地人。

(中時 )