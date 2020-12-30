歌手謝和弦和前妻Keanna婚變風波鬧得沸沸揚揚，終於在9月底簽字離婚，對於謝和弦在還沒確定離婚前，就公然和新歡莉婭（陳莉涵）放閃，Keanna今年初提告侵害配偶權，今（30日）判決結果出爐，Keanna勝訴獲賠120萬，對此，Keanna就在社群網站報喜。

Keanna在IG貼岀一張笑臉圖，簡單寫下：「只能先說聲謝謝大家」，特別點名自己的律師表達感謝，Keanna透露大家關心的訊息爆炸了，目前無法一一回復，並坦言自己已經兩天沒睡覺了，必須先休息一下。

最後，Keanna不忘補充「侵害配偶權能判賠超過百萬，是非常嚴厲的懲罰囂張。」開心大呼勝訴，喜悅之情流露無遺。而Keanna發文後，就吸引許多網友支持留言「太棒了，恭喜」、「世上還是有正義的」、「感謝司法送你2020跨年禮物，遲來的正義，正義永不滅」。

Keanna今年初提告時，曾表示謝和弦還是她的配偶時，就和陳莉涵小姐以男女朋友身分為交往，多次公開牽手、親吻，甚至同居，造成懷有身孕的她深受打擊，也因此無法保住肚子中的寶寶，「為了捍衛本人配偶之權利，以及身為公眾人物應有的態度，本人經過再三考慮，因此決定訴諸法律，以示公道。」

(中時新聞網)