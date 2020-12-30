「你OK，我先買！」，如果讀者有看上周的專欄《本土0確診破功 台股嚇跌 散戶有接到耶誕大禮？》，並且有實際把台股這份聖誕大禮放入囊中，這禮拜想必跟著大盤一起歡天喜地，因為大盤已經連三天刷新歷史新高，距離上周那篇專欄發布以後，指數已經大漲464點，台股的「猛牛」行情，擋都擋不住！

大盤最高點來到14,695點，劍指15,000點大關，回頭看台股過去兩個月，K線呈現一個「N」字再接一個「N」字，加權指數猶如閃電向上攻，從12,546點漲到14,687點，漲點超過2100點，兩個月漲幅達16.7%！內外資接力捧台股上青天，背後有什麼基本面、經濟面或國際面的超級利多嗎？其實都沒有，也都不是主因，就算有利多也都不夠大，無法支持股市這陣子的瘋漲。

背後的答案很簡單，卻也讓股民難以想像，就是資金瘋狗浪行情，這也是筆者從今年低點8523點以來，堅信台股能上漲的動力主因，而且永遠不要預設高點。最近彭博社（Bloomberg）的新聞提到，全球股市憑什麼這麼熱，答案就是一個數字，14兆美元。這是今年新增進入經濟體的熱錢，熱錢推升金融資產價格，推升本益比，再加上各國央行實施零利率，投資者的殖利率要求更低，哪邊有機會賺錢，熱錢就往哪邊砸，全球股市都呈現一片紙醉金迷。

今朝有酒今朝醉，至少到2023年前，這頭猛牛都還有往上衝的空間，因為聯準會（Fed）和歐銀（ECB）等各國央行，都還不會這麼快升息，經濟復甦需要時間，想賺錢的股市卻等不得，所以既然2020年趨勢已成形，2021年很高的機率會繼續衝。還是那個道理，台股2021年要賺錢，全靠這個字「敢」，敢買就能賺，技術分析只是參考，新冠疫情也不是股市的敵人，外資賣了一整年，台股還在創新高，所以資金面的變化最重要。明年外資如果順利回頭買台股，那這頭牛會跑的更快，2021年仍可以樂觀期待！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)