勞動基金炒股案越演越烈，辦案人員發現前勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文，10多年來多次利用勞動基金炒股，所獲百億元退佣金額去向不明，也查獲疑似為游迺文的人頭帳戶。監委蔡崇義、葉宜津、王美玉、林國明、賴振昌今天表示，弊案損及機關及公務員形象，已申請自動調查；對偵查中案件，絕無調卷情事。

監委蔡崇義、葉宜津、王美玉、林國明、賴振昌今天表示，近日發生勞動部勞動基金運用局前組長游迺文，涉嫌接受業者高級餐飲後，利用勞動基金帳戶內款項下單，炒作某公司股價，明顯營私舞弊，直接或間接圖自己或他人的利益，言行重大不檢，有損及機關與公務人員形象之虞。

5位監委說，游迺文是否藉其職務之便，與相關人員、親友買賣特定股票及操縱股價？因為此舞弊案牽連甚廣，經台北地方檢察署偵查，監察院對檢調機關偵查類此社會所異常矚目案件，予以尊重，對偵查中之案件並無調卷情事，將等案件偵結後，再依規定辦理。

5位監委指出，此次炒股案也凸顯勞動基金帳戶運用年度內部稽核落實問題，究如何杜絕類此弊端？有無策進作為及檢討改進措施？參與基金管理相關人員之任用資格、審查機制又為何？皆有深入調查必要，因此申請自動調查。

(中時 )