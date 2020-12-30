桃園市議員王浩宇的罷免案將在明年1月16日舉行，罷免團體正努力在地方奔走，要把握每一張選票。退將于北辰表示，王浩宇被罷免得機率很高，同時，他也批評王浩宇是「不受控的自走砲」，並直言他有如「小屁孩」一般。

于北辰30日在《TVBS》政論節目「超錢新聞」中表示，王浩宇就是壓力鍋上的按鈕，讓壓力有一個出口，「一定要宣洩不然會爆炸，所以民進黨樂觀其成，因為民進黨不希望政權炸鍋；國民黨也樂觀其成，因為這個傢伙太討厭了」。

于北辰指出，王浩宇對政治的貢獻，就是讓壓力找到出口，「我們也不希望台灣政壇爆炸，但壓力的出口在哪裡？就是他」，于北辰還忍不住直言，王浩宇是一個不受控的自走砲，「這個自走砲連他自己都控制不了，他只要看到誰有得蹭就打」。

于北辰認為，王浩宇被罷免的成功率很高，有很多人說王浩宇是罷免的起始點，那如果成功了，黃捷也很危險，「他跟黃捷距離半個多月，壓力儲存的還是有效的，他們差一天就麻煩了」。

針對主持人提問，綠營支持者會不會希望王浩宇留下來，于北辰回答「不會」，他分析，中壢是桃園的一個大區，選民超過25、6萬人，他以年初的選舉為例指出，「王浩宇當選時拿了1萬6千票，他當時認為說我拿1萬6千票，你拿8萬多張罷免票罷免我怎麼可能，可是現在他發現越來越可能」。

于北辰也說，最近因為萊豬等問題，大家很討厭民進黨，王浩宇又是在選完議員轉到民進黨，這就讓其他民進黨議員會擔心，下次選舉他會不會來分票？「他如果比較圓融、樂善好施就算了，但不是，說他尖酸刻薄還不夠資格，他就是小屁孩，讓人家很討厭」。

至於如果罷免失敗，于北辰覺得，這就代表民進黨還不夠討厭，會給政府一個信心，而黃捷也不會罷成，因此王浩宇就像試劑一樣；若罷免成，則可能會讓某些人稍微收斂。

(中時新聞網)