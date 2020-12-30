以現今的技術，可將塑膠地磚呈現出大理石、木製地板等視覺外觀，因此不論是新屋裝潢或是老屋翻修，塑膠地磚頗受消費者喜愛。據瞭解塑膠地磚添加或含有塑化劑可增加產品的柔軟度，然而這些鋪設在地板上的塑膠地磚，除了住處之外，還會被使用在幼兒園等處，因為消費者的不同生活習慣，不乏會有皮膚直接與塑膠地磚接觸的情況。

經濟部基於嬰幼兒安全考量，對於塑膠地磚規範，除應依商品標示法第9條規定標示主要成分或材料之外，進一步以解釋令規定塑膠地磚主要成分或材料為塑膠者，應以中文標示塑膠成分之化學名稱，或以中文標示「塑膠」並輔以塑膠成分之英文簡稱，例如：標示「聚氯乙烯、聚乙烯」或「塑膠(PVC、PE)」。為讓業者調整相關標示內容，該解釋令將自110年7月1日生效，屆時市面上販售之塑膠地磚，應符合前開規定標示。

另外，塑膠地磚適用CNS 8906 聚氯乙烯系地磚，該國家標準規範DEHP、DBP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混和物含量，總和不得超過0.1%(質量比)，經濟部提醒業者，塑膠地磚除符合商品標示法相關規定之外，亦宜符合CNS 8906聚氯乙烯系地磚等相關國家標準規定。經濟部亦提醒消費者，選購塑膠地磚時可留意標示的塑膠成分，以選購符合需求之塑膠地磚。

(工商 )