歷時7年籌備的中歐貿易協定，30日晚間經由中國國家領導人習近平與德國、法國和歐盟領導人舉行視訊會晤後，正式宣布完成談判。
中歐雙方宣布談判結束後，中歐投資協定正式文本仍需約一年時間籌備，或將於2021年下半年至年底正式簽署。德國之聲報導，協定的正式名稱是中歐「投資綜合協議」(CAI)。
香港經濟日報稍早報導，中國與美國2020年初簽訂的中美貿易協議，尚未觸及國企補貼等中國經濟結構改革議題，但中方卻在中歐投資協定中，為此作出承諾，反映中國將對歐洲敞開更大的貿易大門。
(工商 )
歷時7年籌備的中歐貿易協定，30日晚間經由中國國家領導人習近平與德國、法國和歐盟領導人舉行視訊會晤後，正式宣布完成談判。
中歐雙方宣布談判結束後，中歐投資協定正式文本仍需約一年時間籌備，或將於2021年下半年至年底正式簽署。德國之聲報導，協定的正式名稱是中歐「投資綜合協議」(CAI)。
香港經濟日報稍早報導，中國與美國2020年初簽訂的中美貿易協議，尚未觸及國企補貼等中國經濟結構改革議題，但中方卻在中歐投資協定中，為此作出承諾，反映中國將對歐洲敞開更大的貿易大門。
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