再一天就要迎接2021年的到來，而今年台灣爆發新冠肺炎疫情、萊豬進口等議題，經歷許多事件，打亂國民生活步調，而蔡政府在防疫、經濟、內政、外交等議題，民眾又如何打分數。根據《中時新聞網》最新投票結果顯示，有九成民眾都選擇「60分以下」。

2020年將過去，這一年台灣經歷許多事件，而蔡政府在防疫、經濟、內政、外交乃至萊豬開放、言論自由或人權等各方面表現，民眾則自有評價。台灣民意基金會29日公布的最新民調，其中總統蔡英文聲望部分，52.8%贊成蔡英文處理國家大事方式，36.3%不贊同，呈現下滑趨勢。

《中時新聞網》今則以「年終盤點 給蔡政府2020年施政打幾分？」為題舉辦投票，滿分為100分，截至晚間21時30分止，已有超過2千名網友投票。

根據結果顯示，僅有32名網友投蔡政府執政為91至100分、9人投81至90分、9人投71至80分、16人投61至70分，98人投61至60分，至於60分以下則有2096人(約佔92%)。

另外還有網友留言寫下，「沒有零分選項，白給他50分」、「民主制度0分,法治0分,獨裁專制100分」、「負一百分不尊重民意倒行逆施」、「沒有負分～不然肯定是最高票」。

(中時新聞網)