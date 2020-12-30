南投縣跨年晚會如常進行 31日早上最後決定 21:422020/12/30 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投縣長林明溱說，跨年晚會原則上如常進行， 31日早上最後決定。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎病毒出現變種，許多縣市跨年晚會取消民眾進場，改為線上直播。南投縣長林明溱表示，參加南投跨年晚會的民眾，以南投人為主，來源相對單純，而且縣府加強防疫措施，因此，跨年晚會將會如期舉行。 林明溱說， 如果31日沒有發生疫情擴大的情況，跨年晚會就正常舉行，讓民眾進場同樂；但是，如果中央疫情指揮中心發布疫情擴大時，縣府會在當天早上做出最後決定。 台北市跨年晚會反恐精銳盡出 千名警力與防爆犬進行維安 防變種病毒肆虐！6縣市跨年改線上直播 北市明早10點決定 (中時 ) #跨年晚會 #31 #最後 #決定 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中市大里仁化公園跨年晚會取消 水湳跨年晚會改線上直播 21:292020/12/30 財經 屏縣跨年晚會 防疫優先限制2萬人入場 19:302020/12/30 寶島 基隆跨年晚會取消民眾入場 改採線上直播 20:122020/12/30 生活 「英皇龍袍」宣傳跨年晚會 反毒豬聯盟正面對決蔡政府 07:462020/12/30 政治 阿妹跨年演唱會出現賣門票詐騙 縣府澄清活動免費 12:512020/12/30 生活 台中跨年中央公園盛大舉行 「交管地圖」看這裡 11:152020/12/30 社會 花蓮深夜強風樹倒電線落 跨年舞台加強防風設備 14:242020/12/30 生活 阿妹跨年演唱登記人次破7萬 台東縣政府嚴陣以待 18:072020/12/30 生活 愛買防疫優先 水湳店取消跨年戶外市集 12:512020/12/30 生活 南投縣跨年晚會將在清境 防疫還要防寒 17:592020/12/30 生活 遠傳5G助攻 玩轉台北跨年晚會 04:102020/12/30 時尚消費 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 英國變種病毒侵台 台大醫曝下一步防疫重點：小心這批人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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