由於新冠肺炎病毒出現變種，許多縣市跨年晚會取消民眾進場，改為線上直播。南投縣長林明溱表示，參加南投跨年晚會的民眾，以南投人為主，來源相對單純，而且縣府加強防疫措施，因此，跨年晚會將會如期舉行。

林明溱說， 如果31日沒有發生疫情擴大的情況，跨年晚會就正常舉行，讓民眾進場同樂；但是，如果中央疫情指揮中心發布疫情擴大時，縣府會在當天早上做出最後決定。

(中時 )