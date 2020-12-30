109學年HBL高中籃球甲級聯賽高雄巨蛋賽場首日最後一場比賽，由高雄地主高苑工商迎戰松山高中，高苑再加油團聲援下開賽打得相當積極，不過曾落後兩位數分數的松山努力追趕，終於在第4節扭轉戰局，終場松山86比81險勝。

松山能夠扭轉戰局，射手林韋愷單節14分功勞不小，不過他因為出手自信不夠，讓教練黃萬隆不太滿意，希望他可以再更果敢跳出來，而國中就打出成績的林韋愷，來到松山後卻少了點自信，他說：「可能國中時隊上人手較少，我持球率高，所以進攻上比較有信心，來到松山這隻傳統勁旅有它的體系，每人做好該做的，相對我在進攻上就比較不像以往那樣侵略。」

林韋愷表示，松山強調防守，未來就從防守做起，透過轉換快攻得分來累積進攻信心，也很開心自己在決勝節及時打出來，幫助球隊逆轉勝，NBA球星哈登（James Harden）是他場上學習的範本，「哈登跟我一樣也是左撇子，對比賽很有熱情，我可以多觀察效仿。」

林韋愷本戰所有得分集中在第4節，也為松山搶下6記籃板，隊友喬納森貢獻20分、7籃板、3抄截；高苑工商以羅羽翔24分最高，他還有9籃板、6助攻、5抄截，傅發翔則是13分、12籃板「雙十」數據。

(中時 )