日本女團AKB48人氣成員「天氣姐姐」柏木由紀，擁有可愛臉蛋與好身材，今年也開始經營個人YouTube頻道，時常拍片與粉絲分享美妝心得。然而她近日就在最新上傳的影片中，公開超驚人的真實素顏，引發熱議。

柏木由紀昔日曾與前傑尼斯男團NEWS成員手越祐也傳緋聞，兩人還流出穿著浴衣的相擁親密照，今年手越祐也更出書大爆與柏木由紀當年的溫泉之旅，其實是「3男1女」四人行，令柏木由紀清純形象崩壞。

柏木由紀公開素顏。(取自柏木由紀YouTube)

自此柏木由紀便開始積極經營YouTube，近日更在最新影片中，公開了其真實素顏。只見柏木由紀卸妝前後差距不小，下巴爛痘、法令紋明顯，瞬間老了10歲，嚇到網友紛紛留言「正妹變普妹」、「29歲看起來跟歐巴桑一樣...」、「真有勇氣」、「總之看的出來底子不錯，但過度操勞了」。

出身自日本鹿兒島的柏木由紀，是AKB48第三期生，不僅長相可愛，身材出眾，連歌唱實力也深獲肯定，曾與歌壇大前輩德永英明合唱山口百惠名曲《美好的旅行》，獲德永英明大讚唱功出色。

(中時新聞網)