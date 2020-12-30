繼輝瑞(Pfizer)的新冠肺炎疫苗後，英國批准本國製藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學共同研發的疫苗，預計2021年1月4日開始接種。目前正值英國爆發變種新冠肺炎病毒和歐美疫情加劇之際，消息一出，英鎊應聲上漲。

英鎊兌美元近來持續走高，英國批准第二款疫苗的消息協助支撐英鎊漲勢，30日盤中英鎊兌美元上漲0.2％，報1.3535美元。

阿斯特捷利康與牛津大學的疫苗是西方已開發國家在2020年12月批准緊急使用的第三款疫苗，前兩款是輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發，以及美國製藥廠莫德納(Moderna)的疫苗。

美國已批准輝瑞與莫德納的疫苗。阿斯特捷利康的疫苗仍在美國進行試驗，在美國食品藥物管理局（FDA）審視試驗結果後，才會決定是否批准。

阿斯特捷利康的疫苗共有兩劑，該公司與英國衛生官員表示，第二劑的施打時間可有彈性，接種第一劑之後的4周至12周內皆可。

阿斯特捷利康30日表示，2021年第一季之前將供應數百萬劑疫苗，不過該公司並未透露確切數字。英國已經訂購1億劑疫苗，足以供5,000萬人施打。

阿斯特捷利康疫苗的防護力約在62％至90％之間，依劑量不同而異。

英國已在12月稍早讓民眾施打輝瑞／BioNTech的疫苗，速度領先其他西方國家。輝瑞已承諾在2020年底前提供英國數百萬劑疫苗。

英國正面臨變種新冠肺炎病毒威脅，引發各國對英國旅客和商品祭出禁令，變種病毒傳染力據稱增加70％，使得英國加速推行疫苗的急迫性上揚。

科學家表示，獲得西方國家批准的三款疫苗應該能夠對抗變種病毒。研發疫苗的四家藥廠正在進行試驗，預期在近幾周公布結果。

(工商 )