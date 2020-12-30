台北市旅館公會理事長韋建華30日召開記者會，要求台北市觀光傳播局在本月底撥下3.34億元安心旅遊補助款，以免將影響2萬個家庭生計。觀傳局則表示，案件多達33萬件，預計明年底完成審查，農曆年前完成撥款。

該公會指控，台北市觀光傳播局局長劉奕霆對外謊稱安心旅遊補助遲發是因行政經費不足，會申請經費加速作業等純屬虛構，經政風單位協助調查，事實是，觀光傳播局申請市民災害準備金960萬元，早就在今年11月18日就已核下，再外加10月22日，追加中央行政費到400萬元，總計已有1,360萬元，足以支應，每筆預算35元的審查費用；連續審查38萬9千筆補助；而台北市只有33萬4千筆資料，只需要1,180萬即可審查及撥補完成。

公會要求台北市觀光傳播局劉局長不要作假新聞，陳科長不要圖利廠商，盡快尋求，非營利組織，協助核發3.34億及時雨、救命錢，給旅館業者紓困。建議協助之非營利組織，包含但不限於：台北市會計師公會、台北市律師公會等、台北市旅館公會、台中市旅館公會(非常有經驗)，共同協助快速審查，並承諾於一個月內全數發放完成。

另並主張觀傳局局長必須出面道歉、連帶處分主任秘書督導不周、失職專門委員作假新聞、浪費公帑產業發展科長圖利廠商，並切結不再犯，不再圖利廠商作為發災難財的工具，不再空放3.34億的審核而延誤紓困。

(工商 )