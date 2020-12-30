經過多年的計劃，美國海軍陸戰隊的步槍將大量加裝槍口抑制器(俗稱消音器)，可使作戰部隊向敵人陣地射擊時，較晚被敵軍發現位置。

軍事網(Military.com)報導，海軍陸戰隊裝備系統司令部(MCSC)開始向北卡羅來納州勒讓恩軍營(Marines at Camp Lejeune)的海軍陸戰隊，配發13,700具消音器，適用在M4、M4A1卡步槍，以及M27步槍。

這批消音器是由騎士裝備公司(Knight's Armament Company)提供，陸戰隊司令部還會再添購，希望到2023財年時，得到30,000具消音器。

陸戰隊單兵武器管理主任麥克‧貝利斯科少校(Mike Brisker)說：「這是我們陸戰隊首次大規模應用與配發消音器，這對於陸戰隊來說，是重要的變革。」

MCSC單兵武器部門指揮官大衛‧湯利森(David Tomlinson)說，步兵武器在戰場上是吵雜的，產生了令人難以置信的噪音，但是添加抑制器後，有助於減弱它們的「聽覺和視覺特徵」，使敵人較難以確定我軍的位置。

槍口抑制器可以同時減低槍口噪聲，也能消除槍口的火光，不過會影響散熱，因此也不能長期射擊，否則會槍管會軟化。

湯利森說，減少戰鬥的噪聲，也可提高了部隊在交戰中的相互交流能力，也就是聽的到戰友與長官的說話與指令。

另外，退伍軍人事務部表示，許多服役多年的退伍軍人，聽力長期受到戰場上槍聲的摧殘，都有聽力損失的毛病。我們希望我們的陸戰隊員在退役後，也能夠繼續聽到聲音維持多年，也就是滅音器也有助保護軍人的聽力健康。

(中時新聞網)