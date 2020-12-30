宜蘭縣長林姿妙上任後復辦元旦升旗典禮，但宜蘭縣政府在今天（30日）晚上表示，由於中央疫情指揮中心今日發布首例英國變種病毒案例，宜蘭縣政府因應疫情變化，經林姿妙縣長與相關單位及專家研討後，為保障縣民安全、健康，宣布元旦升旗及健走活動取消民眾進場，改採線上直播。

宜蘭縣是從陳定南擔任縣長時取消元旦升旗，國民黨首任縣長呂國華時才復辦，民進黨林聰賢當選縣長後停辦，2019年林姿妙復辦。

(中時 )