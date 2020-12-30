宜蘭縣政府元旦升旗 改線上直播 22:052020/12/30 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到疫情變化影響，宜蘭縣政府元旦升旗典禮改線上直播，圖為2019年宜蘭縣長林姿妙參加元旦升旗典禮照片。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣長林姿妙上任後復辦元旦升旗典禮，但宜蘭縣政府在今天（30日）晚上表示，由於中央疫情指揮中心今日發布首例英國變種病毒案例，宜蘭縣政府因應疫情變化，經林姿妙縣長與相關單位及專家研討後，為保障縣民安全、健康，宣布元旦升旗及健走活動取消民眾進場，改採線上直播。 宜蘭縣是從陳定南擔任縣長時取消元旦升旗，國民黨首任縣長呂國華時才復辦，民進黨林聰賢當選縣長後停辦，2019年林姿妙復辦。 南市府元旦起 加強電宰豬隻交易憑證稽核 高市府宣布 「跨百光年」跨年晚會改線上直播 (中時 ) #宜蘭縣政府 #元旦升旗 #林姿妙 #復辦 #縣長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵宜蘭站 林姿妙選縣政中心 04:102020/12/30 地方新聞 追雪趣 太平山機動管制 04:102020/12/30 地方新聞 減少群聚 「阿里山日出音樂會」改直播 22:312020/12/30 生活 基隆跨年晚會取消民眾入場 改採線上直播 20:122020/12/30 生活 台中市大里仁化公園跨年晚會取消 水湳跨年晚會改線上直播 21:292020/12/30 財經 桃市跨年、元旦升旗改線上 健走、抽獎活動一併取消 22:082020/12/30 寶島 黃偉哲：跨年晚會改線上舉辦 少了臨場感多了安全感 20:352020/12/30 生活 升旗典禮總彩排 扶輪社合唱團與國軍代表領唱國旗 14:372020/12/30 政治 台灣豬標章霧煞煞 徐巧芯轟：一個政府好幾個制度 20:222020/12/30 政治 防疫優先 府前元旦升旗不開放民眾觀禮 17:002020/12/30 生活 變種病毒傳入台 宜縣三場元旦升旗活動異動 22:292020/12/30 寶島 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 英國變種病毒侵台 台大醫曝下一步防疫重點：小心這批人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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