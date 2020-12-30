隨著國內疫情升溫，加上零本土破功、英國變種病毒入侵，考量到防疫優先，今晚已有5縣市宣布跨年晚會改為線上直播，取消民眾進場，對此，台北市市長柯文哲則表示，將於明早10點公布，北市是否照常舉辦跨年晚會。不過此決議惹來許多民怨，柯文哲臉書更被灌爆，還有網友直言，「不要撐了，線上轉播沒有比較不好啦！」

台灣防疫優秀，世界各國有目共賭，不過，先前引以為傲的零本土確診破功，加上今日指揮中心證實，英國變種病毒入侵台灣，各地方高層為考量防疫優先，已有5縣市宣布跨年晚會改為線上直播，分別為基隆、桃園、台中、嘉義、台南等地，不過台北市市長柯文哲則表示，將於明早公布是否跟進。

柯文哲今晚間在臉書發文表示，「關於臺北市明天要不要舉辦跨年晚會，我知道大家都很關心，等到明天早上晨會我們確認各方訊息後，將會完整向大家報告」。貼文發1小時內，就有近2千則留言，不少網友在底下灌爆留言。

大多人認為，明日的跨年晚會應取消，「拜託今年取消！很多不信邪的人，聚在一起真的很可怕，人潮南北流串，現今當務之急是要做好防疫，今年不辦跨年真的不會怎樣，不要讓台灣醫療人員在陷入爆量的工作裡！」、「取消吧！防疫重要，不要因為一個晚上的歡樂，把台灣好不容易維持的狀況搞砸了」、「柯市長，這種關鍵時刻真的不要在人潮群聚，要把人民的健康放在第一位」。

關於臺北市明天要不要舉辦跨年晚會，我知道大家都很關心，等到明天早上晨會我們確認各方訊息後，將會完整向大家報告。 #2020倒數計時 #防疫新常態 #隨時滾動修正 由柯文哲發佈於 2020年12月30日 星期三

(中時新聞網)