民進黨政府將在元旦開放萊豬及30個月齡以上美牛進口台灣，但多數民調卻顯示台灣民眾有近7成民眾反對萊豬政策，此外「中央」政府與多個「地方」縣市政府對食安條例規範也有極大的歧見。對於台灣民眾該遵守哪邊為主？入口網站Yahoo也對此做線上民調，結果投「地方」的比例佔74.6%，投「中央」比例有19.44%，差距懸殊。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

立法院日前通過9項萊豬行政命令，為避免自治條例與中央牴觸失效，嘉義市議會29日通過臨時動議，決定零檢出自治條例若被中央駁回，將與市府共同聲請釋憲，嘉義市長黃敏惠也強調一定會配合聲請釋憲。國民黨台北市議員王鴻薇也表示，已要求行政院速核定地方議會通過的《食安自治條例》，國民黨也將提釋憲。

衛福部長陳時中同日回應，「地方有時對食品不是非常專業，了解不夠，會加強溝通」。但民眾對豬肉來源沒信心，無法確信政府是否有把關肉品，對於吃與不吃，民眾還是充滿猶豫。

《Yahooo奇摩》今(30)日起就做了一項網路民意調查，以「你認為食安規定，地方或中央，該遵守哪邊？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為12月30日至2021年1月4日，截至30日晚間10時為止，共有近4千名網友投票，投「地方」的比例佔74.6%，投「中央」比例有19.44%，「不知道/沒意見」的比例為6.2%。

(中時新聞網)