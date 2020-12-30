波音737 MAX因兩起致命空難而遭停飛近兩年後，美國航空周二(29日)率先重啟波音737 MAX商業航班，為全美首例。

美國航空編號718航班在美東時間周二早上10點30分左右從邁阿密國際機場起飛，並在下午1點10分抵達紐約拉瓜迪亞機場。美國航空表示，這趟班機幾乎客滿，其中總裁伊森(Robert Isom)也是乘客之一。

該航空公司計劃藉由每日往返邁阿密與紐約航班，讓MAX逐漸恢復服務。美國航空發言人表示，當乘客在登機時曾廣播飛機型號，確保他們知道搭乘的是MAX。然而沒有任何乘客因為對於搭乘該款飛機感到不安，而重新預訂航班。

美國航空營運長賽摩爾(David Seymour)指出，逐步將MAX加入服務行列，將有助建立乘客信心。如果有乘客不願搭乘該客機，他們也會給予彈性。他在本月稍早接受訪問時強調，美國航空機長與空服人員對於該機型的安全性深具信心。他聲稱：「如果他們不放心，我們絕不會讓MAX復飛。」

自從波音737MAX在不到5個月時間發生兩起空難，並導致346人喪生後，美國聯邦航空總署(FAA)與全球監管機構在2019年3月對MAX下禁飛令。但在該款飛機軟硬體與培訓等在上月終獲FAA核准後，停飛令也因此宣告解除。

(工商 )