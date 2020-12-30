台灣已傳出變種病毒情的首例，宜蘭縣政府因應疫情變化，經縣長林姿妙與相關單位及專家研討後，為保障縣民安全、健康，晚間緊急宣布元旦升旗及健走活動取消民眾進場，改採線上直播；另外，羅東鎮公所也在緊急宣布將取消元旦升旗健走活動。

(中時 )