變種病毒傳入台 宜縣三場元旦升旗活動異動 22:292020/12/30 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣已傳出變種病毒情的首例，宜蘭縣政府因應疫情變化，經縣長林姿妙與相關單位及專家研討後，為保障縣民安全、健康，晚間緊急宣布元旦升旗及健走活動取消民眾進場，改採線上直播；另外，羅東鎮公所也在緊急宣布將取消元旦升旗健走活動。 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 變種病毒入侵 柯文哲：24小時出現社區感染就停辦 (中時 ) #變種病毒 #緊急宣布 #元旦升旗 #健走活動 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫優先 府前元旦升旗不開放民眾觀禮 17:002020/12/30 生活 因英變種病毒入侵台灣 總統府：元旦升旗取消民眾觀禮 16:542020/12/30 政治 英變種病毒入侵台灣 韓國最大通訊社「高度關注」登版 19:432020/12/30 生活 台中市大里仁化公園跨年晚會取消 水湳跨年晚會改線上直播 21:292020/12/30 財經 英變種病毒侵台 新北歡樂耶誕城今晚提前熄燈 21:122020/12/30 生活 英國變種病毒入侵！返台班機首例確診 15:392020/12/30 財經 英國變種病毒入侵南亞 印度巴基斯坦也淪陷 14:172020/12/30 國際 英國變種病毒侵台 台大醫曝下一步防疫重點：小心這批人 17:142020/12/30 生活 首例英國變種病毒入侵台灣 宅神罵：靠 就說不要放飛 15:352020/12/30 政治 悲慘新年 變種病毒擴散 2大國愛侶跨年夜最激情大事被禁了 17:362020/12/30 國際 《國際社會》英國變種病毒確診增20例 印度禁航令延至1月7日 15:062020/12/30 財經 寶島熱門新聞 雲林縣採購390萬片口罩 發放給幼兒園到公私立高中職生 - 寶島 加強防疫 宜蘭市跨年晚會如期登場 - 寶島 離島第1台 大型多功能破碎機進駐金門 - 寶島 龍華科大僑生奪孫逸仙盃雙料冠軍 師：不可以沒有武德 - 寶島 桃市跨年、元旦升旗改線上 健走、抽獎活動一併取消 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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