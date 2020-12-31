挪威警方表示，南部小鎮耶爾呂姆今天清晨發生走山，摧毀十幾棟建築物，造成10人受傷，其中1人重傷，21人仍下落不明。

首都奧斯陸北方約30公里耶爾呂姆鎮（Gjerdrum）這次走山重創住宅區，救援直升機拍到的照片可以看到出現一個大坑，底部是遭摧毀的建築物。另有些建築物懸在崖邊，看起來岌岌可危。

挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）向TV2電視台表示：「新年的週末本來應該是和平且寧靜的，最操心的可能是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，現在卻發生走山造成人員失蹤事件。」

警方表示，靠近走山地區中心的民宅有多人失蹤，但目前還不清楚他們是被困在屋內，還是事發當時不在家或成功脫逃。

警方救援行動負責人派特森（Roger Pettersen）說，這個區域目前仍不穩定，直升機成為唯一的救難工具。警方表示，目前已撤離約700人。

(中央社)