為利高雄地區客戶享有升級優質理財服務，合作金庫銀行12月30日於七賢分行成立高雄地區第1家金鑽理財旗艦店，也顯示合庫將高端理財的觸角延伸到南台灣大高雄地區。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達30日率合庫銀副總戴燈山、林衍茂、蔡佳平及合庫人壽董事長杜振遠一起出席開幕典禮。雷仲達表示，合庫深耕財富管理業務已近20年，除在全台成立15家理財旗艦店，現在為滿足客戶資產配置、家族理財及財富傳承等多元化需求，今年相繼於9月及12月於新竹科學園區、營業部成立金鑽理財旗艦店，獲得客戶高度的肯定與認同，現在於年底前，再於高雄成立全行第3家金鑽理財旗艦店。

合庫銀行副總經理戴燈山致詞表示，七賢分行配置3間理財貴賓室，為客戶打造舒適隱密的尊榮貴賓理財專區，此外，為彰顯合庫對顧客的重視，更特別精心遴選具有在地經驗加上具有全球投資視野的理財菁英，精準掌握市場脈動，協助客戶投資理財掌握先機，並提供一條龍的整合性服務，滿足客戶及其家族投資理財、資產配置、退休、傳承、稅務與風險管理等理財規劃需求，與客戶一起打造財富人生。

合庫指出，108年推出「傳家寶家族理財」方案以來，廣受好評，至今已服務800多個家族戶，這些高資產客戶可享有完整的理財諮詢服務及多項獨家尊榮優惠，且同時登錄合庫「金庫幣」會員平台，符合條件者得領取尊榮禮、維持禮及生日禮等回饋。

合庫亦積極響應政府打造台灣成為「亞洲高階資產管理中心」政策，由專業理財團隊、健全的後勤研發團隊及嚴密的風險控管，為客戶及其家族提供量身訂做資產配置建議，並結合海內、外整體資源，建構以專業化及全方位經營為特色的財富管理平台，回應客戶財富累積及家族傳承需求。

(工商 )