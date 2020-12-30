跨年倒數計時！OK超商宣布，迎接2021跨年活動，今年OKmart信義商圈周邊門市備貨量增加5倍，並將出動去年跨年備受消費者好評的「OKmove」行動超商餐車，現場除販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔等熱食外，今年因應疫情特別增設「防疫專區」，現場販售醫療用成人／兒童口罩，以及酒精、抗菌濕紙巾等防疫相關商品，預估業績可成長5倍！

OK超商表示，根據門市以往業績顯示，跨年人潮是平日的3～5倍，其中，最熱銷的現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、蛋塔、炸雞等商品，業績平均可成長4倍以上，因此，今年再出動「OKmove」、加強備貨與祭出跨年特惠，希望能趁這波跨年衝出好業績！

OK超商說，今年跨年將祭出網路討論度極高的哈燒熱點「經典葡式蛋塔」、「阿華田脆酷力蛋塔」跨年優惠兩件8折；「茶葉蛋」也可憑OK APP會員點數加5元換購茶葉蛋1顆；還有OKCAFE大杯莊園美式及莊園拿鐵，不限冰熱買二送二優惠，以及冬季限定的「提拉米蘇風味拿鐵」嚐鮮價55元優惠吸客。

OK超商並指出，OKmart也將號召全台門市人員，於元旦當日共同配戴國旗樣式口罩，一方面用國旗口罩慶祝2021年元旦，另一方面希望透過實際防疫行動為台灣加油打氣，而限量版的國旗樣式口罩也於跨年在行動超商OKmove獨家販售。

(工商 )