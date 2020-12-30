金融總會為協助清寒或家中遭遇變故，生活困難的學子，每年提供近2千位學生名額每位5萬元獎助學金，分兩學期發放，以幫助其專心向學，順利完成學業。對此金融總會指出，今(109)年提供獎助學金予1,431名學生，已於12月23日發放，自104年開辦迄今，累計已提供近10,000名學生受惠。

金融總會表示，自104年起，每年共同集資近一億元成立「金融服務業教育公益基金」，原則以八千萬元作為大專院校獎助學金，幫助需要財力協助的清寒學生，餘款則配合普惠金融國際趨勢，作為金融教育課程及宣導活動之用，具體展現金融服務業關懷社會，落實金融機構善盡企業社會責任。

為了讓學生不致因為經濟因素而中斷學業，讓學生有公平的受教機會，金融總會透過獎助學金發放，可讓學生有更寬廣的發展機會與空間。許多受獎學生也表示，感受到金融業滿滿的愛與關懷，未來畢業進入社會後，行有餘力，也會幫助需要的人，成為別人的及時雨。

金融總會指出，金融總會是匯集金融業資源有效運用的平台角色，以及與主管機關溝通的重要橋樑，未來總會仍將持續整合金融機構資源辦理本項公益活動。

(工商 )