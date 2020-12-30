減少群聚 「阿里山日出音樂會」改直播 22:312020/12/30 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「2021年阿里山日出音樂會」改以線上直播及電視轉播模式進行。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政府晚間宣布，因應新冠肺炎疫情，考量民眾健康及減少群聚效應，以防疫為重下，將「2021年阿里山日出音樂會」改以線上直播及電視轉播模式進行。 中歐協議談判 擬30日晚間登場 宜蘭縣政府元旦升旗 改線上直播 (中時 ) #減少 #阿里山 #日出 #嘉義縣政府 #晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆跨年晚會取消民眾入場 改採線上直播 20:122020/12/30 生活 罷免王浩宇新攻勢 掛出大看板 下週跨黨派路口舉牌 22:572020/12/30 政治 苗栗看守所舉辦基督教家庭日 讓收容人祝福家人 17:262020/12/30 社會 台中市大里仁化公園跨年晚會取消 水湳跨年晚會改線上直播 21:292020/12/30 財經 資金押寶2021 日經攀30年高 04:102020/12/30 全球財經 棄百萬年薪一圓歌手夢！荒山亮出道20年開唱 13:442020/12/30 娛樂 高市府宣布 「跨百光年」跨年晚會改線上直播 22:142020/12/30 生活 農委會公告台中明年一期稻作停灌 明年1月7日起受理補償申請 13:112020/12/30 寶島 共同社調查：部分日企擬擺脫供應鏈依賴中國大陸 14:162020/12/30 國際 跨年迎曙光活動照辦 觀光局：疫情加劇不排除停辦 11:472020/12/30 生活 江啟臣挺嘉義市萊劑零檢出 呼籲中央不要霸凌地方 19:372020/12/30 生活 生活熱門新聞 英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月 - 生活 貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網一看過程怒：你中警察的計了 - 生活 王應傑愛子練跑猝逝 醫揭猝死前兆：多數人都無自覺 - 生活 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 - 生活 日本餐廳防疫措施照片曝光 網一看翻白眼：難怪會爆炸 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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