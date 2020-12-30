據來自世界各地醫生的報告稱，少數從未有精神疾病史的患者在感染新冠病毒數周後，出現了嚴重的精神病症狀，有與綁架、謀殺、魔鬼等相關幻想。患者多數是新冠肺炎症狀較輕，年齡多在35~50歲之間。

據《紐約時報》報導，根據醫師受訪與研究論文中指出，紐約一名30歲營建工人出現幻想，認定堂兄弟要謀殺他，搶先下手企圖勒死睡夢中的堂兄弟，幸未釀成憾事。另一位英國55歲女性出現幻覺，看到許多猴子和一隻獅子，並認定一名家人其實是外人冒充。

美國長島精神病院的醫生希薩姆·古利表示，今年夏天他注意到一名從未有過精神症狀或任何精神疾病家族史的患者，她在感染新冠病毒後，雖然只出現輕微症狀，但數個月後卻稱「有個聲音先是要她自殺，然後又讓她殺死自己的孩子」。另外一名49歲男性聽到聲音，並認為自己是魔鬼，還有一名34歲女性因為幻想而開始攜帶刀具，在陌生人面前脫衣服，或在食物中加入洗手液。

報導說，除了個別通報案例外，英國也有一篇論文針對153名住院新冠患者的神經和精神病併發症進行研究，發現其中有10人出現「新發生的精神病」。另一篇西班牙的研究亦發現有10名此類病患。在新冠病毒研究的相關社群中，一些醫學專業人士也提到美國中西部有新冠病人出現類似症狀。

醫師最初並不確定新冠病毒是否與患者的精神症狀有關，但後來收到接連數個類似病例。現有病例顯示，病患會有各種受害的嚴重幻想，其中包括綁架、謀殺等情節。醫學專家估計，這種極端的精神障礙會影響一部分患者，但這些病例被認為是新冠肺炎以另一種方式影響人類心理健康和大腦功能的例子。

報導指出，從身體情況上看，這些有精神疾病現象的患者中，大多數人未出現新冠肺炎重症，患者未發生呼吸方面的問題，但會有輕微的神經系統症狀，如手部有刺痛感、眩暈、頭痛或嗅覺減退。

不過醫生表示，到了2周到幾個月後，這類患者會發展成嚴重的精神病，對周圍的人來說，這十份危險而可怕」。此外，他也提到，這類患者中的大多數年齡都在30到50歲，而在這個年齡範圍內出現這種類型的精神病非常罕見。

(中時新聞網)