衛福部長陳時中今（30）日證實國內出現首宗英國變種病毒個案，為日前一名英國返台的發燒少年，因此元旦起禁非本國籍民眾入境、幾近「鎖國」。而明天就是跨年活動，許多縣市已緊急宣布改為線上轉播方式。對此，宅神今晚在臉書上表示，「說老實話啦，跨年最好不要去了」。

宅神表示，跨年最好不要去了，「不管你有多樂觀都一樣，因為科學事實並不樂觀！」他強調過去曾說過這班倫敦的班機應該不要飛，結果指揮中心說台灣就像堡壘一樣，當時他還被網友質疑；他強調，「但防疫本來就是科學，你開了破口，台灣被入侵的機率就是會增加，這是沒有奇蹟可言的。」

另外，宅神在直播中也說，那麼多國家都禁止英國班機，台灣還照飛，然後帶回三個帶原者，

這樣一搞，嚇得大家屁滾尿流，指揮中心說台灣是堅強堡壘，結果被攻破，「指揮中心威望 跟公信力不可以這樣亂用。」

目前高雄市、基隆市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市等多個縣市晚間緊急宣布，跨年活動取消民眾進場，全面改採線上轉播方式，台北市則將於明(31日)早上10點宣布。宅神則批柯文哲，「想選總統想瘋了？明明有危險，硬是要到明天10點宣布，我無法理解，連總統府升旗都取消民眾觀禮了，我沒有對柯不友善，但這樣做真的不能理解」。

(中時新聞網)