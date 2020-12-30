泰雅渡假村住宿丶泡溫泉，抽大獎特斯拉汽車。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

泰雅渡假村住宿丶泡溫泉，抽大獎特斯拉汽車。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

泰雅渡假村住宿丶泡溫泉，抽大獎特斯拉汽車。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

2021元旦3天假期，泰雅渡假村祭出多重優惠，入園門票每人只要150元，住宿8折優惠，元月壽星本人憑證入住園區享7折優惠；泡溫泉還有機會抽中特斯拉汽車等好禮 ，即日起至明年2月28日到泰雅渡假村消費，單筆500元以上發票或收據，於指定網頁登錄完成後，即可參加抽獎。

泰雅渡假村元旦連假，以原住民過年為主題，舉辦泰雅慶新年運動會，活動內容豐富有鋸木頭、兩人三腳、揹新娘、滑草車競賽等趣味比賽，融合運動與文化，歡迎民眾一同參與，讓大朋友小朋友都能夠一起同樂。

元旦連假受大陸冷氣團之影響，全台氣溫明顯下降，正是泡溫泉的最佳時機，園區擁有遠近馳名的泰雅溫泉，也是目前南投國姓地區唯一取得合法取得溫泉標章的溫泉，不僅有政府的品質背書，碳酸氫納泉質對皮膚也有滋潤效果。喜愛親愛大自然的的朋友，可以走在泰雅登山步道上，沿途不僅可在多樣青翠植物及蟲鳴鳥叫下登山，還可吸收芬多精，欣賞上千種的原生植物，生態資源豐富，沿著野溪步道走最後會抵達海拔500公尺的玻璃天空步道，可體驗踩在透明強化玻璃上，俯瞰高空的驚險刺激，還可遠眺周邊山巒美景，俯瞰賽德克川中島部落及山巒美景，美不勝收。

泰雅渡假村休閒營運部經理李浩瑋表示，元旦是南投縣泰雅、賽德克原住民的過年，因此園區也想將此歡樂氛圍分享給來自全國各地的遊客，遊客除了參與園區各項活動、泡溫泉之外，梅花預計元月起陸續綻放，園區附近賞梅祕境多集中於清流、中原和眉原等3部落，遊客可前往欣賞梅花並體驗部落文化之旅，並請支持部落積極推動的三酸產業發展的地方特色伴手禮。

到泰雅渡假村泡溫泉，抽特斯拉汽車、抽好禮 ，獎項內容包含全台溫泉區住宿券、泡湯券，以及iphone12、MacBook Air13.3、SONY PS5、掃地機器人…等多項好禮，另外，業者聯合加碼超級大獎「特斯拉MODEL3 STANDARD RANGE汽車乙台」，消費越多次，中獎機率越高，歡迎民眾踴躍參加！活動詳情，請至活動官方網站查閱：https：／／event.xinmedia.com／hot-spring

抽獎活動相關規範依照官方網站為主。

(中時 )