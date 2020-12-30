高盛看好即時通訊軟體Snapchat母公司Snap第四季業績與業務前景，大幅上修該公司目標價，預期股價可望再漲45％，帶動Snap股價勁揚。

高盛28日出爐的報告激厲Snap 29日股價收盤勁升6.15％，盤中漲幅一度高達11％。

2020年Snap股價漲勢凌厲，截至29日美股收盤，股價累計躥揚將近200％，表現遠遠優於大盤；標普500指數同期上升16％，那斯達克綜合指數揚升45％。

高盛分析師泰瑞(Heath Terry)將Snap的目標價由47美元一口氣上調至70美元，意味著Snap股價可望較28日收盤價再漲45％。高盛將Snap股票投資評等維持在「買進」。

高盛在報告中指出，Snap近期的業務發展計畫，例如多項科技創新和產品合作，再加上整體環境有利線上廣告發展，可望讓第四季與往後季度的營收成長率大幅優於預期。

高盛表示，Snap逐漸拓展廣告客戶基礎，而且用戶與Snapchat平台的互動持續增加。Snap 的新產品「Spotlight」、新廣告目標、出價類型，以及與遊戲軟體公司Unity的合作案，皆能進一步推動用戶參與和成長動能，並為廣告客戶帶來規模效益。

泰瑞指出，依據第三方數據和訪查廣告客戶意見，預期Snap第四季營收成長率可望優於預期，年增幅達58％。

另據FactSet調查，分析師預估Snap第四季營收可望達8.44億美元，年增幅為51％。

然而華爾街其他分析師就沒有泰瑞這麼樂觀，分析師的平均目標價為42.12美元，較28日收盤價低了約17％。

在追蹤Snap的39位分析師中，67％給予該公司股票「買進」投資評等，26％建議「持有」，僅3位分析師或8％給予「賣出」評等。

(工商 )