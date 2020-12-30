陸資加嚴正式上路！經濟部今正式公告大陸兩投資禁令，投資部分，即日起繞道第三地陸資採更嚴的分層認定，同時具黨政軍背景者不可來台。技術合作方面，新增「授權」與「間接」方式也納管，需申請取同意才行。

正式公告的兩項修法分別為《在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法》與《大陸地區人民來台投資許可辦法》，前者主要為防範我國專門技術或智慧財產權跑到對岸，這部分主要著眼維護我科技業實力。

新規定不管是「轉讓」或「授權」，「直接」或「間接」，拿專門技術或智慧財產權跟大陸技術合作均須管。

投審會官員表示，過去只規範轉讓，這次把授權也納進，且為避免台灣這邊有人先將技術轉讓或授權至第三地子公司，再間接轉給大陸公司以做規避，因此這次重點把「間接」行為也納管。

另與預告期不同的地方，是當時有獨立「積體電路電路布局權」這項需要核准，這次取消。官員說明，考量產業界新興智慧財產權日新月異，布局權已可由「專門技術」予以涵蓋，所以不必單獨列出。

陸資來台許可趨嚴，未來經第三地來台，會往上分層認定，只要有一層大陸股東持股超過30％，就會被當作陸資。同時也擴大「控制力」認定，陸籍投資人以契約或其他方式控制台灣公司，或經第三地區併購非上市櫃公司營業或財產，都要申請許可。

另外，這次修正也強化限制大陸地區黨政軍背景企業來台投資。投審會官員表示，過去僅規範軍事背景，現在是把黨政也納入，範圍擴大。

(中時 )