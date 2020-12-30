近日亞洲各地氣溫驟降，大陸不少地區氣溫更低於零度，因此一些頒獎典禮中多名女星冷到發抖的狀況屢見不鮮；大陸女星安崎（本名陳雅馨）近日在北京機場穿著襯衫熱褲，當天體感溫度僅零下10幾度，她的穿搭一度登上熱搜，事後她也在微博淡定8字回應。

大陸選秀節目《青春有你（第二季）》最後前9名，組成女子團體「THE9」，成員安崎在競賽過程中，就以小隻馬卻舞藝精湛受矚目，在最終也以第6名成績獲得一席次；近期THE9團員們都活躍於各大綜藝節目，經常要到各地拍攝演出，日前安崎現身北京機場時，穿搭意外引起爭議，更登上微博熱搜第一。

安崎穿搭引起爭議，但她高EQ回應被讚爆。(圖/ 摘自微博)

安崎一頭金髮戴著黑色口罩，身穿白色襯衫搭配黑色熱褲，露出一雙美腿，她的打扮乾淨整齊又舒服，但當天北京體感溫度零下10幾度，她的穿搭讓不少網友隔著螢幕都覺得冷，「SOS美女不冷嗎」、「兩天零下10幾度安崎真抗凍」、「我只想說一句佩服」。

不過，有鐵粉跳出來替安崎解釋，「不是說飛澳門嗎，這也沒什麼吧」，從粉絲回應得知，安崎目的地是澳門，所以穿得「涼快一些」也不奇怪；後來安崎本人也在微博曬出9張穿搭照，面對登上熱搜第一也只有8字回應，「身體健康，穿衣自由」，令網友大讚高EQ又抗壓，但也希望偶像能做好保暖不要生病。

(中時新聞網)