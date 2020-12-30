全球股市由於美國刺激法案通過的激勵，再加上美國財政部長梅努欽表示，600美元的紓困支票將於本周進帳，但美國也出現首例變異新冠病毒感染病例，另外，英國也批准牛津疫苗。今天美股一開盤上漲100多點，那指、標普也上揚0.37%左右，5大科技股漲跌不一。台積電ADR上漲3.03%。

截至台北時間28日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲126.95點或0.42%、暫報30462.62點；那斯達克指數上漲43.56點或0.34%、暫報12893.78點；標普500指數上漲13.30點或0.36%、暫報3740.34點。

至於5大科技巨頭漲跌不一，蘋果上漲0.04%；Alphabet(GOOGLE)下跌0.36%；微軟下跌0.43%；Facebook下跌0.16%；亞馬遜上漲0.13%。台積電ADR上漲3.03%。

英國與歐盟的脫歐貿易協議達成，等待英國首相強生的最後簽署，再加上英國批准牛津疫苗的消息，以及美國財政刺激的進展，提振市場風險情緒，這也使得美元遭遇全面大幅拋售。

Avatrade首席市場分析師Naeem Aslam表示，在新冠疫情戰線上，牛津的新冠疫苗今天終於獲得了英國立法者的批准，這無疑是個好消息，因為目前的新冠疫苗供應遠遠不足，又一款疫苗獲得批准有助於迅速推廣並控制疫情。因為在歐洲和美國，新冠病毒感染病例的數量都在增加，美國現在每天近189905例新增確診病例，每天有2000多人喪生。

同時，美國政界人士對2.3兆美元經濟刺激法案的細節存在分歧，尤其是支出支票的規模。美國當地時間周二時，越來越多的共和黨人支持美國總統川普的要求，即將對新冠肺炎救助款項從600美元增加到2000美元，然而，在參議院共和黨領袖麥康奈爾有效地阻止了2000美元的提案後，美國股市回跌。

(中時新聞網)