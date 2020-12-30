國民黨在中壢舉辦「鄉親有約」座談會，說明公投與罷免的民主理念。（讀者提供）

「桃園市民眾服務社」在天晟飯店外牆掛起罷王的大看板。（讀者提供）

「桃園市民眾服務社」在天晟飯店外牆掛起罷王的大看板。（讀者提供）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將在明年1月16日投票，罷王中壢總部今天在省道台一線的天晟醫院外牆，以「桃園市民眾服務社」名義掛出大幅宣傳看板，展開新一波攻勢，號召中壢市民眾一起站出來罷免王浩宇。元旦連假後，也將發起跨黨派街頭舉牌行動，目前已選定10個路口。

該看板長20公尺、寬30公尺，罷王總部原本請國民黨中央黨部設計，不過黨中央近日忙到無暇分身，另引薦專業人士協助設計，選定中壢區人流密集的延平路（省道台一線）天晟飯店外牆懸掛。

罷王總部發起人唐平榮說，這次罷王可說集結「藍綠黃白」力量，路除了國民黨黨務人士及民代協助，曾任立委蔡壁如助理的民眾黨中壢服務處主任林昭印、時力立委邱顯智助理林佳瑋都參與或力挺，民進黨雖無人站上檯面，但從高雄市議員黃捷罷免投票成立，就有綠委賴品妤等人公開送暖，王浩宇卻無民進黨任何人聲援，就可看出綠營也不認同王。

據悉，國民黨經中常委、南投縣議員游顥提案組專案小組協助罷王，黨主席江啟臣指示桃園縣黨部全力協助後，即與罷王總部連繫合作。黨中央規劃在中壢區舉辦15場「與鄉親有約」說明會，每場約二、三百人，向中壢區民說明反萊豬及公投綁大選等兩項公投，同時邀罷王總部說明罷免案的意義；至今天說明會已舉辦第6場。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，罷免與公投都是民主國家人民重要的權利，也是民主社會的基石，罷王案能通過兩階段連署成案，代表中壢民意有一定程度共鳴，因此國民黨願意提供公投說明會的平台，供罷王總部人士到場說明理念，至於最後能否通過，就尊重民意。

據悉，國民黨認為「罷王」能否成功，是日後其他綠營民代能否罷免的重要指標，但黨中央也不願被認為「傾全黨之力罷免一位市議員」，因此採「低調而積極」的模式進行協助，並針對中壢區進行罷王民調中。目前國民黨桃園市的立委、議員，已陸續投入協助罷王，包括鄭照新、羅智強等黨中央名嘴已先後投入說明會或助講，其中羅智強預計投票前一晚（15日）還要再到中壢宣傳，另將安排新北市議員葉元之等外縣市民代或名嘴助講。

參與人士指出，在宣傳方面，囿於經費，今天掛出的大看板，將是罷王行動唯一的宣傳看板，不過已規劃跨黨派路口舉牌宣傳，現已選定 10個路口，預計元旦連假後登場。

(中時 )