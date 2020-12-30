「高雄運動品牌賽事大賞」前身為參與民眾橫跨老中青三代的「高雄市體育季系列活動」，2020年轉型蛻變為年度亮點活動，以凸顯各項品牌賽事特色，推廣全民共同參與的健康運動系列活動。今（30）日記者會，由運動發展局局長侯尊堯等人共同宣告：「2021高雄運動品牌賽事大賞」正式開始，邀請全國民眾到高雄作伙來運動。

已轉型的高雄運動品牌賽事大賞，今年邁入第二年，以「雄雄動起來」為口號，邀請高雄市民眾不論男女老少、幼兒銀髮族都動起來。高雄市具有得天獨厚、環山面海的城市景觀，以及多元熱情的人文風情，在高雄舉辦的品牌賽事系列活動具有歷史文化意義，也具競賽的觀賞性。例如高雄富邦馬拉松、和家盃排球錦標賽、高雄愛河端午龍舟嘉年華及高雄城市盃龍舟賽等。

侯尊堯表示，高雄市氣溫舒適、天氣穩定，極適合戶外運動，非常歡迎各地民眾到高雄運動兼旅行，體驗熱情的城市人文風情之外也能賺到健康，也希望藉由一系列運動賽事形塑高雄運動品牌、行銷高雄的運動特色，並提升運動觀光經濟效益，讓高雄動起來。

高雄運動品牌賽事大賞凸顯各項品牌賽事特色，推廣全民共同參與的健康運動系列活動。（高雄市運動發展局提供／廖德修台北傳真）

2021高雄運動品牌賽事大賞的重點賽事，包括首先由1月30日、31日舉辦的「高雄富邦馬拉松」打頭陣，今年路線將山海河港一次囊括，十足展現高雄在地熱門景點。而邁入第65屆的「和家盃排球賽」，是全國舉辦屆數最多超過一甲子的賽事，兼具力與美的競技饗宴。「港都盃全國田徑錦標賽」，至今超過第46載，能在熱鬧的加油聲中拚勁，同時欣賞國際級的國家體育場宏偉設施。

「鳳山跑三校越野馬拉松」是全國唯一經過等南部三所知名軍事院校，飽覽軍校風光一次滿足。而「高雄愛河端午龍舟嘉年華」，不僅是全台最美麗的龍舟賽，更是全台唯一同時擁有日間與夜間、傳統與競技龍舟競賽的龍舟賽事，「高雄城市盃龍舟賽」則吸引了全國龍舟選手參與一同在蓮池潭競速飆龍舟，等等多項亮點賽事呈現高雄賽事特色。

此外，高雄市長期推動全民運動有成，推動適合闔家參與的運動賽事包括：港都盃幼兒平衡車錦標賽、幼兒足球錦標賽、市長盃槌球錦標賽、市長盃慢速壘球城市對抗賽等。2021高雄運動品牌賽事辦理期間與報名方式，詳請上活動運動發展局官方粉絲專頁。

(中時 )