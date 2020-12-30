萊豬「戰國時代」？標章一團亂 民怒：敢開放就要有肩膀！《2020 庶民大頭家》20201230(鄭麗文發言從5分10秒處開始)

指揮中心今天宣布台灣出現首例英國變種病毒個案，為日前一名英國返台的發燒少年，經過基因比對，證實就是感染英國的變種病毒。考量疫情嚴峻，指揮官陳時中宣布，元旦起非本國籍民眾禁止入境或來台轉機。對此，藍委鄭麗文直批陳時中，太得意忘形。

鄭麗文30日在政論節目《庶民大頭家》中表示，陳時中太大意了，「他有點得意忘形了」，而這是因為今年台灣防疫很成功，但正因為很成功，更要在最後一道防線上加強防守，才不會前功盡棄。

鄭麗文指出，這次全世界都非常警戒，就是因為英國的變種病毒傳染力非常高，比之前的新冠病毒傳染力還要高，所以倫敦是全面封城的，不是像陳時中說沒有封。同時，和英國友好的歐洲、美洲國家，甚至台灣的亞洲鄰國都紛紛禁止他們入境，只有台灣膽子最大，鄭麗文質疑，「為什麼要冒險？病毒難道還會分人種、地域、政治形態？」

鄭麗文認為，既然2020年年初時對武漢嚴厲到不近人情，就應該一以貫之，不應在這個時候這麼大意，他更呼籲陳時中，面對世紀病的時候，要隨時保持謙卑、緊繃的狀態，「不能這樣一時放鬆、太過大意、老神在在、得意忘形，這都是要不得的，一個疏忽變種病毒就進來了」。

鄭麗文透露，台灣的防疫資源並不如陳時中所說的這麼豐沛，一旦有社區傳染，資源就是不夠，「這種態度要不得，不是說沒有傳染就沒有關係」，他更奉勸陳時中應該調整態度接受其他人的勸告，因為 大家都是希望台灣防疫成功；希望阻絕於境外，「請陳時中部長不在自以為是」。

(中時新聞網)