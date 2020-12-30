變態的親情關係！恐怖的控制佔有慾讓人窒息？（翻攝自震震有詞Youtube）

親子關係是每個爸媽都要面臨的考驗，萬一沒拿捏好分際，結果可能很可怕，女星林家璜近來上節目分享一段的變態的親情關係，一名人妻因為兒子恐怖的佔有慾，竟被長期跟拍，甚至電腦裡有個「媽媽」資料夾全是她的不雅照，宛如不倫情節真實上演。

林家璜在《震震有詞》分享，朋友姊姊的丈夫因為長年在國外創業，讓她只能獨自照顧兒子，變成「偽單親」的生活，直到近年男方生意穩定才能回台灣久待，夫妻倆好不容易可以享受床第之事，但16歲兒子卻堅持不讓他們同床，硬要跟媽媽一起睡，讓爸爸只能被趕到兒子房間睡。

由於夫妻已經聚少離多，又無法培養回之前的感情，該名人妻便不堪寂寞，答應一名小鮮肉的追求，並發生了親密關係，沒想到有天她約會完回到家，老公就拿著她與小王的親密照質問她，甚至連公婆、爸媽都收到照片，而在她追問之下，只得知親密照是一位神秘人所傳。

該名媽媽發現兒子對她的佔有慾超乎想像。（圖／翻攝自震震有詞Youtube）

不倫戀曝光後，人妻為了家庭結束與小鮮肉的關係，未料後來竟發現一件更驚人的事，有天她幫兒子整理房間，看到兒子電腦沒關想幫忙關，無意間看到一個「媽媽」資料夾，好奇之下一點開，竟看到裡面都是她和小王的親密照，才知道原來「神秘人」就是兒子。

人妻後來質問兒子為何這樣做，對方竟回應：「妳是我的！妳這輩子都是我的，妳不可以跟其他男生好，只能跟我！」讓人妻驚覺兒子對她的愛已經超越母子之情，最後夫妻討論完決定把小孩送出國，希望能用距離解決問題，或是讓兒子去認識別的女孩子，後來夫妻倆也慢慢找回原有的夫妻關係。

(中時新聞網)