A-Lin 30日頂著10度低溫，辣露小蠻腰為「2021桃樂園Wonderland」桃園跨年晚會彩排，承諾跨年當天絕對不負眾望。而黃美珍彩排時身穿近10公分「恨天高」跳舞，即使地面濕滑也完全零NG，對於霸王級寒流，她也做好全身暖暖包準備，並甜笑說：「表演完就要飛奔回家，和女兒小星一起迎接新年。」

因應疫情風險升級，桃園市府與衛生局等局處研議後，桃園跨年晚會「桃樂園Wonderland」將取消民眾入場，改採電視、線上直播，並取消煙火施放與民眾抽獎活動。雖然少了到場同樂跨年的氛圍，但精彩不打折，晚會由動力火車打頭陣，接著堅強卡司輪番上陣，包含翁立友、Spark、高爾宣、J Sheon、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱鋒澤，以及活力四射的樂天女孩，倒數前壓軸由A-Lin嗨唱，跨年後壓軸則由八三夭演出，陪歌迷嗨到最後。

黃美珍身穿將近10公分高的高跟鞋跳舞，彩排零NG。（年代提供）

A-Lin彩排時，雖一上台包裹著大衣，但進行舞蹈彩排時，就把大衣解開，裡頭只穿一件黑色小背心，不畏十度低溫，大露小蠻腰，相當敬業。而高爾宣先前在新北耶誕城演出，「耳返」全程出包，導致只能聽曲猜歌，這次跨年場彩排他更加謹慎，尤其特地準備全新編曲，令人熱血沸騰。

(中時 )