最近網上經常流傳一些照片：走走砲前面又安裝一個巨大的筒型設備，其體積比大砲本身還大，許多人很好奇那是什麼，答案並不複雜，那就是大砲的消音器。當砲兵訓練場的噪聲影響附近居民時，大砲消音器是一種折衷的解決方案。

我們很強(we are the mighty)報導，這些照片是在德國的一個砲兵靶場上拍攝的，M109G 155公釐自走榴彈砲與巨型砲口抑制器的結合，成為某種經典照片。顯然，當地人不喜歡砲聲。

大砲消音器的原理與槍口消音器沒有什麼不同，只是面對大砲更強的衝擊力，需要3個抑制器才能有效消減砲口的震波。

國防技術信息中心( Defense Technical Information Center)的一份報告顯示，美國陸軍也有引進大砲消音器，美國陸軍阿伯丁試驗場(Aberdeen Proving Grounds)位在馬里蘭州切薩皮克灣（Chesapeake Bay），附近有許多大城市，比如22公里外的巴爾的摩。附近居民人口多，因此火砲的測試容易影響到附近社區，軍方也就需要降低砲聲。

據一年前一篇報導，美國陸軍已委托GSL技術公司(GSL Technology)研發戰車砲用的消音器。報導稱，M1艾布蘭戰車(Abrams Tank)的120公釐主砲，開砲的噪聲平約為190分貝，這特別有害，因為安全建議值是為140分貝。多說一句，葛洛克19型手槍(Glock 19)的開槍噪聲為162，同樣有害。

萊茵金屬製作的豹2戰車消音器。(圖/萊茵金屬)

軍方高層開始思考，當士兵向軍方提出聽力損失索賠時，對消音器的投資，是否會為政府節省數百萬美元。

GSL公司提出了戰車砲的消音器，長18英尺(5.4公尺)，直徑3英尺(0.9公尺)，這是該公司製造過的最大消音器。

不過目前還沒找到GSL製作的消音器，倒是查的到德國萊茵金屬公司(Rheinmetall)所製作的豹2戰車消音器，尺寸比GSL所設計的稍粗，不過長度差不多。

大砲消音器可以將砲聲降低多達20分貝，這聽起來似乎不多，但是這就已經是電視聲和電動打蛋機聲音的差別。

(中時新聞網)