大陸知名直播主呂華德是遊戲《王者榮耀》好手，在虎牙直播平台擁有近300萬粉絲追蹤訂閱。然而他日前與一位身材火辣的美女主播連線時，卻發生直播事故，讓女主播少了美顏濾鏡加持的真面目意外曝光，而呂華德當下超真實反應更是讓網友全笑瘋。

美女主播穿著綠色低胸緊身洋裝，襯托出她的爆乳好身材，讓大陸知名遊戲直播主呂德華心花朵朵開，在直播過程中與女主播相談甚歡，臉上春風得意笑容藏不住。然而為了證明自己並非是只有顏質的花瓶，女主播也主動要示範才藝給大家看，邊捂胸邊起身表演，讓呂華德也相當期待。

超兇妹真面目意外曝光。(取自虎牙直播)

知名遊戲直播主呂華德與超兇妹直播事故。

只是殘忍的一幕來了！正當女主播挪動椅子時，直播美顏濾鏡突然消失，讓她真面目全現形，大餅餅加上瞇瞇眼的純樸模樣不僅讓聊天室網友全看呆，連呂德華也看傻了眼，整個人忍不住往後退了大大一步。

而呂德華的反應也讓聊天室網友瞬間暴動，留言一則比一則還爆笑，「看他眼神，絕對是看到了」、「德華口味好重」、「哈哈哈我截圖了」、「嚇死人」、「呂德華實力演繹什麼叫一秒變臉」，

(中時新聞網)